شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع السيسي الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أوساكا)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.