شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أوساكا) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.



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