، بدعم من الأمير منصور.. الخبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع مدافع نادي القادسية محمد خبراني لمدة أربعة مواسم.
وقال النادي الأهلي من خلال صفحته على تويتر: بدعم من الأمير منصور بن مشعل محمد خبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة.
ويرتبط المدافع صاحب الـ25 عاماً بعقدٍ مع القادسية يمتد حتى يونيو 2021، وشارك الخبراني في 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم 2018-2019، في الدوري السعودي للمحترفين.
بدعم من الأمير منصور.. الخبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-29
أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع مدافع نادي القادسية محمد خبراني لمدة أربعة مواسم.
وقال النادي الأهلي من خلال صفحته على تويتر: بدعم من الأمير منصور بن مشعل محمد خبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة.
ويرتبط المدافع صاحب الـ25 عاماً بعقدٍ مع القادسية يمتد حتى يونيو 2021، وشارك الخبراني في 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم 2018-2019، في الدوري السعودي للمحترفين.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:33 AM
أنهت إدارة النادي الأهلي التوقيع مع مدافع نادي القادسية محمد خبراني لمدة أربعة مواسم.
وقال النادي الأهلي من خلال صفحته على تويتر: بدعم من الأمير منصور بن مشعل محمد خبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة.
ويرتبط المدافع صاحب الـ25 عاماً بعقدٍ مع القادسية يمتد حتى يونيو 2021، وشارك الخبراني في 26 مباراة مع فريقه بالموسم المنصرم 2018-2019، في الدوري السعودي للمحترفين.
، بدعم من الأمير منصور.. الخبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من الأمير منصور.. الخبراني أهلاويًّا لـ(4) مواسم مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.