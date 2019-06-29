، الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع بجنوب اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرض سيطرته على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة

أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.



وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة؛ منها تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.



وذكرت المصادر، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن التقدم الجديد من شأنه أن يمكّن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.