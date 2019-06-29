أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة؛ منها تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.
وذكرت المصادر، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن التقدم الجديد من شأنه أن يمكّن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع بجنوب اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-29
أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة؛ منها تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.
وذكرت المصادر، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن التقدم الجديد من شأنه أن يمكّن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:40 AM
فرض سيطرته على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة
أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة؛ منها تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.
وذكرت المصادر، بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن التقدم الجديد من شأنه أن يمكّن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.
، الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع بجنوب اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في شمال الضالع بجنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.