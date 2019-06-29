، منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20 ،

- 1/2
- 2/2
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.
ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".
ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.
منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20محمد صبح الخليج 365 2019-06-29
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.
ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".
ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:00 AM
أكد مواصلة دعم المملكة لليابان خلال بقية العام
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملامح أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020، خلال كلمته اليوم (السبت) في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكداً في مستهل كلمته أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وفي إشارته إلى تلك الأولويات: ذكر ولي العهد أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة"، وهو ما يعنى أن السعودية ستولي قضية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين أهمية كبيرة.
ومن المرجح أن تحظى مسألة توسيع دائرة الحوار بين المجموعة وبقية دول العالم باهتمام السعودية أيضًا في ضوء قول الأمير محمد بن سلمان: "إن الفاعِلية في تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".
ويتوقع كذلك أن تهتم الرئاسة السعودية بتعزيز الثقة في النظام التجاري الدولي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، لاسيما أن ولي العهد أكد أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريًّا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلته، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي.
، منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر منها الاقتصاد الرقمي.. ولي العهد يكشف أولويات السعودية في رئاسة مجموعة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.