“الداخلية”: 13 ألف وافد مخالف بينهم ألفا امرأة يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة

كشفت وزارة الداخلية يوم الجمعة أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي 3.4 مليون مخالف. وأوضحت في البيان الصحفي للحملة التي انطلقت في صفر من العام 1439، أن المخالفين الذين تم ضبطهم، بينهم 2.65 مليون مخالف لنظام الإقامة، و525 ألف مخالف لنظام العمل، وأكثر من 225 ألف مخالف لنظام الحدود. وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة أكثر من 57 ألف شخص، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% منهم إثيوبيو الجنسية، والباقون من جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 2495 شخصاً حاولوا التسلل إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم 3975 شخصاً، منهم 1360 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1319 منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 41 سعودياً. وأوضح البيان أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13.1 ألف وافد مخالف بينهم 2123 امرأة. وأشار إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 487 ألف مخالف، وإحالة 441 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 562 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل حوالي 847 ألف مخالف.