الجهات الأمنية تبحث عن مفقود قطري بالقرب من الأحساء

تواصل الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية عمليات البحث عن مفقود من الجنسية القطرية، فُقد منذ يوم (الإثنين) الماضي، في قرية يبرين جنوب مركز حرض التابع لمحافظة الأحساء، أثناء قيادته لمركبة تحمل لوحات قطرية.
وتعمل الجهات الأمنية للبحث عن المفقود القطري، وبمساعدة الدفاع المدني وفريق من جمعية “غوث” للإنقاذ وجمعية “عون”، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل. من جانبهم، أوضح ذوو المفقود أنه يدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، مشيرين إلى أنه كان موجوداً داخل المملكة منذ مقاطعتها لدولة قطر ولم يغادرها، وأن وجوده غالباً في البر لامتلاكه عدداً من المواشي بحسب سبق.
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