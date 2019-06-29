حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية بمناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت الأرصاد إلى أن مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية لكلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وبالنسبة لدرجات الحرارة، يُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء (48 درجة) وأدنى درجة حرارة (19 درجة) في القريات.
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