مع بداية الشهر المقبل.. «واتساب» يختفي من هذه الأجهزة

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حذرت مواقع تقنية من اختفاء «واتساب» من متجر «مايكروسوفت» الإلكتروني بعد 3 أيام، اعتباراً من أول يوليو القادم.

ووفق صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية، أكد تقرير معلوماتي حديث إلغاء الدعم بصورة نهائية لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل ويندوز وتطبيقاته ومن بينها «واتساب».

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كما ستفقد نسخة «واتساب» المخصصة لهواتف «ويندوز فون» الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019 الجاري، علاوة على كل الهواتف العاملة بنظام «أندرويد 2.3.7» أو «آي أو إس 7»، فما دون.

ونصح التقرير الراغب في تشغيل التطبيق عبر تلك الهواتف أو الأنظمة بالاستعانة بـ«واتساب ويب»، على أن يملك هاتفاً متصلاً بالتطبيق كي يتمكن من تشغيله.

يُذكر أن بقية الهواتف الذكية التي تعتمد أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ«واتساب» مع كامل ميزاته وتحديثاته اللاحقة.

