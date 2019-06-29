“هواوي” تهدد “غوغل” بخسارة 800 مليون مستخدم

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي”، من أنه إذا تخلت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في العالم عن نظام تشغيل “أندرويد”، فستهدد “غوغل” بفقدان الكثير من مستخدميها.
وقال، مؤسس “هواوي” ورئيسها التنفيذي، رن تشنغ فاي، في مقابلة مع قناة CNBC: “ستكون هواوي دائما على الجانب نفسه من الاهتمام، وإذا لم نقم بتحميل نظام أندرويد، فإن غوغل ستخسر ما بين 700 و800 مليون مستخدم في المستقبل”.
وأدرجت إدارة ترامب، شركة الاتصالات الصينية الكبرى، الشهر الماضي، في قائمة الشركات التي لا يمكن أن تتعاون معها الشركات الأمريكية، بعد اتهام واشنطن لها بالتجسس لصالح بكين.
وكانت “غوغل” من بين الشركات التقنية الأمريكية التي أعلنت حظرها التعامل مع “هواوي”، وسيُسمح لها بإرسال تحديثات البرامج إلى منتجات الشركة الصينية حتى 19 أغسطس من هذا العام..، ومع دخول الحظر حيز التنفيذ، لن تكون “هواوي” قادرة على الوصول إلى بعض تطبيقات “غوغل”، ولن تتمكن من الوصول إلا إلى الإصدارات المفتوحة المصدر لنظام تشغيل أندرويد.
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