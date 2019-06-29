مصمم “أيفون” يترك “آبل” لتأسيس شركته الخاصة

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قرر رئيس قسم التصميم بشركة آبل، جوناثان إيف، ترك منصبه التنفيذي بالشركة لتأسيس شركة تصميم خاصة به.
وقالت شركة “آبل” في بيان لها إن “إيف” سيغادر منصبه خلال هذا العام، مؤكدة أنها ستكون من ضمن عملاء شركته الجديدة.
وأضافت أن “إيف” سيستمر بالتعاون معها من خلال شركته الجديدة في عدد من المشروعات، لافتة إلى أنه كان له دور كبير في إحياء “آبل” من خلال العديد من الأجهزة الرائدة مثل جهاز “آيماك” الذي أطلقته في عام 1998 وجهاز “آيفون”، وغيرها من المنتجات الرائدة للشركة.
يذكر أن “جوناثان إيف” ولد في لندن عام 1967، وانضم لشركة “آبل” في عام 1997، حيث شغل منصب نائب الرئيس الأول للتصميم الصناعي..، وأسهم خلال 30 عاماً قضاها في الشركة في تصميم عدد كبير من المشروعات.
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