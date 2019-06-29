وظائف تعليمية في جامعة الإمام محمد بن سعود

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن موعد التقديم على المسابقة الوظيفية للتقدم على الوظائف التعليمية للرجال لعام 1441هـ، للعمل بالمعاهد العلمية. وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/10/27هـ وينتهي يوم الثلاثاء 1440/10/29هــ. ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://imamu.edu.sa/announcements/pages/Ann-23-10-1440-1.aspx





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