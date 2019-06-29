خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد الغزواني هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

