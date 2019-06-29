ضبط ألفين و367 مركبة أوقفها أصحابها بأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

ضبطت إدارات المرور ألفين و367 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، حيث أوقفها أصحابها بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ضبط المخالفات، جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تباشره إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

كان المرور السعودي قد نشر سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، حذر خلالها قائدي المركبات من تجاهل إشارة «أمامك أفضلية»، كونه مخالفة مرورية.

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وأضاف أن «عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية، يعد مخالفة مرورية»، مشيرًا إلى أن التقيد بالتعليمات واجب للحفاظ على السلامة المرورية.

وأوضح المرور السعودي، أن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامّة يعد مخالفة مرورية، منوهًا بأنه يجب على قائد المركبة في الحالات الطارئة، إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن للطريق، وإضاءة أنوار التنبيه، ووضع مثلث السلامة على بعد 100 متر نهارًا، و200 متر ليلًا.

وطالب المرور قادة المركبات، بالتأكد من وضوح الرؤية بجميع الاتجاهات عند القيادة، مشيرًا إلى أنه لا توجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث المروري، متابعًا: «إن هناك ثلاثة أشياء يجب التأكد منها أثناء القيادة وهي، أولًا: وضوح الرؤية الأمامية، وثانيًا: سلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، وثالثًا: وضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية».