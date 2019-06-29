السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 120 كرتونا من السلال الغذائية في محافظة سقطرى



سقطرى 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 كرتونا من السلال الغذائية، تزن 8 أطنان و880 كيلو غراماً في مناطق أدبوه، و دروحح بمديرية حديبو ، ومناطق عمدهن، و قضض، و كدحلل، و فعيهر بمديرية قلنسية، التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 100 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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10:52ت م

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