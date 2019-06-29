

الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

// انتهى //

10:31ت م

0030



الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بسفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //10:31ت م0030

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية تلتقي سفير الهند لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.