الان تتابع الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.
وقال بوتين: في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة.
وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.
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