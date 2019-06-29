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الرئيس الروسي يزور السعودية فى الخريف المقبل

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد الأمير ، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل.

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وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة.

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام  المقبل، التي ستحتضنها الرياض.

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