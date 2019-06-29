الان تتابع بوتين: ندعم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوساكا- الخليج 365: أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدعمه لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020. وأعلن الرئيس الروسي عن سعادته لمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع المملكة العربية السعودية، كما شكر ولي العهد لدعوة الملك سلمان له لزيارة السعودية في الخريف.

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