الان تتابع تفاصيل الوظائف بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف عن توفر 91 وظيفة تخصصية وفنية وحرفية على بند التشغيل والصيانة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: مشغل معدات (عدد 3)

مبلط (عدد 1) بناء (عدد 3)

ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 2) حداد (عدد 3)

حلاق (عدد 3) دهان (عدد 8) مركب زجاج وألمنيوم (عدد 2) مزارع (عدد 2) مليس (عدد 1) فني زراعي (عدد 5) سباك (عدد 5) رسام معماري (عدد 1) مهندس كهربائي (عدد 2) مساعد مهندس مدني (عدد 2) Advertisements حداد مسلح (عدد 1) فني إلكترونيات أجهزة مكتبية (عدد 3) كهربائي تكييف وتبريد (عدد 3) مقدم طعام (عدد 15) حلواني (عدد 2) طاهي (عدد 3) طباخ (عدد 2) كهربائي (عدد 10) عامل كوي (عدد 2) عامل مغسلة (عدد 1) فني مكافحة حشرات (عدد 1) مشرف ميكانيكي مولدات (عدد 1) خياط (عدد 1) ميكانيكي محطة معالجة مياه (عدد 1) نجار (عدد 3) ويبدأ التقديم اعتباراً من الأحد القادم 1440/11/4 ولمدة أسبوعين بقسم شؤون العاملين بمقر إدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (طريق السيل) .

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