السعودية | بوتين: سعيد بمناقشة التعاون حول الطاقة مع محمد بن سلمان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.
وفي تصريحات قبل اجتماع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك أوائل الشهر القادم، أبدى بوتين امتنانه لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان له لزيارة السعودية في الخريف.
كما شدد على دعم روسيا رئاسة السعودية لدول مجموعة العشرين في 2020.
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق، السبت، خلال كلمة له في ختام قمة العشرين، أن المملكة ستستضيف العام المقبل أعمال القمة.
وشدد في كلمته على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر فيها العالم.
إلى ذلك، قال: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً "سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".
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