محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-29 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 Advertisements 09:11 AM خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية خلال لقائه " جوكو ويدودو" في أوساكا اليابانية ..خاصة في المجالات الاستثمارية التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم،الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. ، قمة العشرين ..ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أندونيسيا ،

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