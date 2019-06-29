، ولي العهد في كلمته في ختام (G20): نرحب بقادة العالم العام القادم في السعودية .. ونعد بعمل متقدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في كلمته السبت (29 يونيو 2019) خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين أعلن ولي العهدالأمير محمد بن سلمان ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل فيالسعودية.

ووعد الأمير بعزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، مشيراً إلى "أن هذاالزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور،وخلق بيئة يزدهر بها العالم".

وقال سموه: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً"سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".

مشدداً على أهمية التقدم التكنولوجي، وملف الشباب والمرأة ومسائل المخاطر ""تمكينالمرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم".