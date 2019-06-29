شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية إندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أوساكا) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية. حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير.



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