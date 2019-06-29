السعودية | ولي العهد يبحث مع رئيس إندونيسيا الاستثمار بين البلدين

شكرا لقرائتكم ولي العهد يبحث مع رئيس إندونيسيا الاستثمار بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.