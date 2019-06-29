سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، زيارة رئيس المجلس الرئاسي، فايزالسراج، غينيا الاستوائية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس تيودورو اوبيانغ، وذلك لبحث مستجدات الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين،لافته إلى أن الرئيس الغيني سيعمل على تأكيد هذا التوجه في مجلس الأمن الدولي من خلال عضوية بلاده الحالية في المجلس، إضافة لعرض الملف الليبي خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى منطقة غريان ومنطقة السبيعة ومحور وادى الربيع وطريق المطار والسوانى، موضحة سقوط اكثر من 84 قتيل من كلا الطرفين خلال إشتباكات وإصابة 170 جريح من كلا الطرفين يوم أمس وسط قصف متواصل للسلاج الجوى من كلا الطرفين.

وبينت الصحف لقاء المبعوث الأممى غسان سلامة، على هامش مشاركته في اجتماع 3 + 3 بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير الخارجية الإيطالي، إينتزو موافيرو ميلانيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا،وشدد سلامة على الحاجة لوقف فوري للتصعيد والعودة إلى العملية السياسية،موضحة أن سلامة أعطى صورة عن الوضع الإنساني المتدهور في طرابلس، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع.

ونقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفترلا يزال أحد رواد السيناريو الليبي، وهو محاور أساسي،مضيفا وجدت جميع الدول رغبة بالتحرك نحو طريق يُخرس الأسلحة، ويُجنب تفاقم الوضع وتصعيد النزاع، مؤكدا أن بلاده مؤمنة بالحاجة إلى حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية.

وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي،مبينة تأكيد الرئيس المصري أن ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها ويساهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة.

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