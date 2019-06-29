السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية ) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم / ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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