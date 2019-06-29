السعودية | ترمب: إنه لشرف لي أن ألتقي بـ “ولي العهد” الأمير “محمد بن سلمان” وهو صديق وفعل لبلاده الكثير

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش قمة العشرين.

وقال “ترامب”: إنه لشرف لي أن ألتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير، وتابع: “لنا صداقة خاصة مع المملكة.. والعالم ممتن في جهود المملكة في محاربة الإرهاب”.

من جهته قال الأمير محمد بن سلمان لترمب “العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب”.

واضاف “نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة”.

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هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابان اجتماعات ثنائية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.