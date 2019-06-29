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محمد بن مسعود - الدمام - قال البيت الأبيض عبر تغريده نشرها بحسابه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى وليالعهد الأمير محمد بن سلمان ، وناقشا العدوان الإيراني المتصاعد ويلتزم الزعيمان بالحفاظعلى سوق نفط دولية قوية في مواجهة سلوك إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، صباحاليوم على هامش القمة العشرين في أوساكا اليابانية ، وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أنألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون بين البلدين خلق فرصعمل كبيرة في أمريكا.
"البيت الأبيض" : ترمب ومحمد بن سلمان بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29
قال البيت الأبيض عبر تغريده نشرها بحسابه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى وليالعهد الأمير محمد بن سلمان ، وناقشا العدوان الإيراني المتصاعد ويلتزم الزعيمان بالحفاظعلى سوق نفط دولية قوية في مواجهة سلوك إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، صباحاليوم على هامش القمة العشرين في أوساكا اليابانية ، وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أنألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون بين البلدين خلق فرصعمل كبيرة في أمريكا.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
05:28 AM
قال البيت الأبيض عبر تغريده نشرها بحسابه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى وليالعهد الأمير محمد بن سلمان ، وناقشا العدوان الإيراني المتصاعد ويلتزم الزعيمان بالحفاظعلى سوق نفط دولية قوية في مواجهة سلوك إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، صباحاليوم على هامش القمة العشرين في أوساكا اليابانية ، وقال ترمب خلال اللقاء "شرف لي أنألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون بين البلدين خلق فرصعمل كبيرة في أمريكا.
، "البيت الأبيض" : ترمب ومحمد بن سلمان بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد ،
المصدر : الخليج 365
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