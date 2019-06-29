شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية الشورى» تبحث الإستراتيجية الوطنية للادخار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحثت اللجنة المالية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي، خلال اجتماعها أخيرا، بعدد من ممثلي وزارتي المالية، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي، وبنك التنمية الاجتماعية، ومكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعا مع عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والاستثمار، جرى خلاله مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/‏ 1440هـ.

حضر الاجتماع نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ووكيل الوزارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، ووكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عبدالله العريفي.

وتأتي اجتماعات لجان المجلس بممثلي الجهات الحكومية انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى ولجانه المتخصصة للاطلاع على مستوى الأداء الذي تقدمه الأجهزة الحكومية، ومخرجاته؛ في كل ما يحقق تطلعات القيادة والمواطن، كما تأتي هذه في إطار دراسة اللجان المتخصصة لتقارير الأجهزة الحكومية في المجلس.