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ولي العهد يبحث التعاون والعلاقات مع هولندا والهند وسنغافورة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية أمس، ملكة هولندا ماكسيما.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى ولي العهد، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

والتقى ولي العهد، رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وخصوصاً العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة. حضر اللقاءات الثلاثة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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