شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التعاون والعلاقات مع هولندا والهند وسنغافورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية أمس، ملكة هولندا ماكسيما.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين المملكة وهولندا، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

كما التقى ولي العهد، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

والتقى ولي العهد، رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وخصوصاً العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة. حضر اللقاءات الثلاثة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.