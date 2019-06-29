شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان في الـ20: مخاطر ستهبط بالاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي رغبة بلاده في أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي. وحث آبي في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حول وبشكل سريع جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصاديات الدول.

من جهته، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس.

Advertisements

وقال: «بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعين علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة». وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية بدأت أعمالها أمس وتختتمها اليوم السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم من أجل البحث في العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستثمار والابتكار والبيئة والطاقة والوظائف والتطوير وغيرها، إضافة إلى بحث وسائل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ومتابعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.