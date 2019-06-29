شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي والشبانة: دور سعودي مؤثر في G20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن مشاركة المملكة في «قمة العشرين» تعكس دورها الريادي من موقعها المؤثر، وحرصها على تحقيق الأمن والتنمية وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

وقال القصبي في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، أمس (الجمعة): «مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دلالة على الأهمية الكبرى نحو ما يحقق أهداف وتطلعات هذه القمة الأهم عالمياً، لاسيما أن السعودية ترأس وتستضيف قمة 2020».

من جهته، أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوساكا تعكس اهتمامه بتعزيز الأمن والسلام والتنمية والرخاء العالمي، خاصة وأن الرياض سوف تستضيف وترأس قمة 2020.

وأضاف الشبانة عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «إن عضوية المملكة في مجموعة العشرين هو اعتراف بمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقديراً لدورها في صياغة القرارات الاقتصادية العالمية».