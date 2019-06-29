شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الـ20: إطلاق «مسار أوساكا» للتجارة الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

أكد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، خلال عقدهم جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان «الاقتصاد الرقمي» في «أوساكا» أمس، وقوف دول مجموعة العشرين مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الإلكترونية إلى إطلاق «مسار أوساكا» من خلال البيان الخاص بالفعالية، والتزامهم بمناقشة السياسات دوليا، ووضع القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.

وشارك في الجلسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتناولت الجلسة أهمية التحول الرقمي ودوره المهم في المجتمعات بوصفه مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في كل البلدان.

وأشارت الجلسة إلى ضرورة النقاش المحلي والعالمي حول تسخير كل إمكانات البيانات المتاحة والاقتصاد الرقمي؛ لتعزيز الابتكار حتى تتمكن الدول والمجتمعات من مواكبة وتيرة التطور في الاقتصاد الرقمي سريع النمو وتعظيم فوائد التقنية الرقمية الناشئة.