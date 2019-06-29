شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستواجه «G20» حرب الرسوم الجمركية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

تشهد قمة العشرين اليوم لقاء رئيسي أقوى اقتصادين عالميين (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جين بينغ).

وسيسلط الضوء في هذا اللقاء على حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين، بعدما تم فرضها بمليارات الدولارات.

ورفعت الصين خلال شهر مايو الماضي الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار في رد انتقامي على قرار الرئيس دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

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ويتوقع أن يشهد اللقاء مواجهة مصغرة بين البلدين لأجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، رغم الحديث عن وجود اتفاق بين البلدين يسهم في تجنب الجولة القادمة من الرسوم الجمركية على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال الأربعاء الماضي: «من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطلع الأسبوع». لكنه أشار إلى استعداده لفرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية تقريبا إذا استمر الخلاف بين البلدين.

وأضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ: «إن مجموعة العشرين تسعى للدفع بالاقتصاد العالمي إلى الأمام».

بدوره، لفت الرئيس الأمريكي قبيل بدء أعمال القمة إلى أهمية الوصول الحر للبيانات، معتبرا ذلك أساس نجاح الاقتصاد الرقمي.