شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: بدء تنفيذ مشروع تعدد الأدوار في «منى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

وافقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشروع إسكان الحجاج المتعدد الطوابق الذي تنفذه المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لأول مرة بمشعر منى، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، ما يساهم في توفير ما نسبته 40% من المساحة الحالية الممنوحة لإسكان أكثر من 350 ألف حاج يفدون من 19 دولة عربية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان إن مبادرة الأدوار المتكررة تنفذها المؤسسة من خلال خططها الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 المتعلقة بتجويد خدمات ضيوف الرحمن واستحداث مساحات إضافية للسكن، والمستودعات المخصصة للمواد التموينية، ومطابخ الطهي، وإسكان العمالة، التي تتوفر بها اشتراطات السلامة كافة.

وأكد أنه سيستفاد من المشروع في موسم حج هذا العام 1440هـ، الذي تم الترتيب له منذ وقت مبكر من إعداد دراسات هندسية وأعمال تصميمية تمت فيها مراعاة روحانية المكان والزمان، من خلال الهوية العمرانية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وسيتم تقييم التجربة مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تطوير المراحل المستقبلية للمشروع، وقياس مدى رضا الحجاج في نطاق المشروع الذي سيتم تطبيقه على 148 مكتب خدمة ميدانيا.

وأوضح أنه حرصا على مواجهة موجة الحر التي يشهدها موسم حج هذا العام تم تحويل جميع المكيفات بمخيمات حجاج الدول العربية إلى فريون، لافتاً إلى أن مشروع الأدوار المتكررة يساهم في حل ضيق المساحات المخصصة للحجاج العرب، ويوفر مساحات إضافية نسبتها 40% لإسكان الحجاج، ومساحات إضافية للمستودعات وثلاجات التبريد، علاوة على أنها تتوفر بها اشتراطات السلامة التي يفرضها الدفاع المدني، وقابليتها للفك والتركيب.