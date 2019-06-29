شكرا لقرائتكم خبر عن «مطوفي جنوب آسيا» تخدم 570 ألف حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر، أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بخدمة ما يقارب من 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتبا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16.659 مقدما للخدمة.

وأفاد في الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس، ضمن فعاليات معرض «مشاعر1»، الذي تقيمه مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا لمدة أربعة أيام برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وإشراف وزارة الحج والعمرة، وذلك في مشعر منى لتحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة المقدمة لهم في المشاعر المقدسة. وأفاد بأن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج. في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140.917 حاجا، كما تتشرف المؤسسة بتقديم 7.800.000 وجبة منها 2.300.000 وجبة مسبقة الطهي «المجمدة والمعقمة» تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الوجبات التي يتم تقديمها بواسطة 93 متعهدا معتمدا، إضافة إلى تقديم 2.282.115 عبوة زمزم حجم 200 ملم للحجاج التابعين للمؤسسة طيلة أيام المشاعر المقدسة. وأوضح أن هذا المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 34 مطوراً من داخل المملكة وخارجها يعد فرصة لعرض الأفكار والمشاريع التي لديهم بما يخدم ضيوف الرحمن حيث يتم عرض وسائل تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها، علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها، وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. ونوه بأن المؤسسة استخدمت خلال موسم الحج الماضي 1439هــ أسرة ذات طابقين استفاد منها 65 ألف حاج، لافتا إلى أنه سيستفيد من هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام 150 ألف حاج مع العمل على إدارة هذه المخيمات بحيث يسكن الحاج في المكان المناسب، سواء في الطابق العلوي أو السفلي لكبار السن والمرضى علاوة على توفير طريقة متميزة في تقديم الوجبات للحجاج في هذا العام إضافة إلى تركيب 16 مطبخا جديدا نظام الطابقين، وكذلك إنشاء 24 مجمعا لدورات المياه بنماذج جديدة عرضت في المعرض.