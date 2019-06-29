شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: تخصيص 230 ألف مقعد لـ «حجاج الداخل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

خصصت وزارة الحج والعمرة 230 ألف مقعد لحجاج الداخل، خلال موسم حج هذا العام 1440 من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أن الشركات التي تم الترخيص لها هذا العام تبلغ 180 شركة.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة ستتيح الحجز الفعلي للمقاعد المخصصة اعتباراً من (الخميس) القادم، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وقال: «الطريقة الوحيدة للحجز هي المسار الإلكتروني فقط، وقد طورت الوزارة «السيرفر» الخاص بالتسجيل في المسار؛ ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل». ولفت إلى أن الوزارة تقدّم دعماً فنياً للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل، لافتاً إلى أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني.