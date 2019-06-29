شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تنفي حادثة اغتصاب «طفل النسيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً تحت وسم «اغتصاب طفل النسيم»، مبيناً أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة. نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً تحت وسم «اغتصاب طفل النسيم»، مبيناً أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة. وطالب الرائد الغامدي الجميع بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.



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