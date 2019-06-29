شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: زيادة الرطوبة رفعت حرارة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أرجعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سبب الشعور بارتفاع الحرارة في جدة أكثر من الدرجات المحددة، في تقارير الطقس إلى زيادة الرطوبة النسبية. أرجعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سبب الشعور بارتفاع الحرارة في جدة أكثر من الدرجات المحددة، في تقارير الطقس إلى زيادة الرطوبة النسبية. وبينت أن معظم مناطق المملكة تمر حاليا بموجة حر شديدة، خصوصا المنطقة الشرقية. من جانب آخر تظل درجات الحرارة مرتفعة في بعض مناطق ومدن المملكة، إذ تسجل اليوم (السبت) أعلى درجة مئوية في الأحساء، تصل إلى 48 مئوية والدمام 47، مكة المكرمة والرياض 45، المدينة المنورة 44، جدة 39. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير، الباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا الأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية. وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وفي الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة.



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