شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنشر 21 فرقة لمكافحة الجراد بعسير والباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن أعمال ومكافحة الجراد الصحراوي في مختلف مناطق المملكة، تغطيتها لمنطقتي عسير والباحة، إذ كشفت الوزارة تأثّرها جراء هجرة المجموعات والأسراب من الجراد الصحراوي نحو مناطق التكاثر الصيفي، التي من المحتمل أنّها وضعت أكياس البيض الأولى فقط ومن ثم غادرت إلى خارج الحدود.

وأوضحت الوزارة أنّها خصّصت 18 فرقة للمكافحة في منطقة عسير، وفرقتين استكشاف ومشرف من مركز الجراد للمتابعة والتوجيه، ونجحت هذه الفرق في معالجة حوالي ألفي هكتار منذ مطلع الشهر الميلادي الحالي لمجموعات من الحشرات الكاملة وبقع الدبا.

وبيّنت أنّها نشرت ثلاث فرق للمكافحة إضافةً إلى فرقتي استكشاف ومشرف من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للإشراف والمتابعة في منطقة الباحة، ونجحت هذه الفرق في معالجة ما يقارب 500 هكتار من بقع الدبا خلال الأسبوعين الماضيين.