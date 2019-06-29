، "ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع ‫لي العهد ‬⁩‫صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين‬ إنه لشرف لي أن ألتقي بـ ⁧‫وليالعهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ وهو صديق وفعل لبلاده الكثير‫ ، وكذلك ‬يقوم بـ "عمل رائع"

وأضاف ترامب أن ‬السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدولالتي تشتري المنتجات الأمريكية.

وثمن ترامب جهود ⁧خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأميرمحمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .