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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بـ وليالعهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدولالتي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأميرمحمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .
"ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثيرخالد الشاماني الخليج 365 2019-06-29
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بـ وليالعهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدولالتي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأميرمحمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
04:16 AM
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أثناء لقاءه مع لي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين إنه لشرف لي أن ألتقي بـ وليالعهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ، وكذلك يقوم بـ "عمل رائع"
وأضاف ترامب أن السعودية صديقة لنا وحتى على الصعيد العسكري وهي من أكبر الدولالتي تشتري المنتجات الأمريكية.
وثمن ترامب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأميرمحمد بن سلمان في محاربة الإرهاب ، مؤكداً أن العالم ممتن لكم لمحاربة الإرهاب .
، "ترامب" : الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل لبلاده الكثير ،
المصدر : الخليج 365
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