، "ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
"ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلةخالد علي الخليج 365 2019-06-29
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
03:54 AM
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
، "ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة ،
المصدر : الخليج 365
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