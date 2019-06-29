، "ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليومالسبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثيرمن الإنجازات في كافة الأصعدة .

وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلةالماضية ".

وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسيوالاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائفوالمزيد من الأمن للبلدين .

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعوديةفي قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.