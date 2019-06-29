شاهد: بالأسماء .. التعليم تدعو 32 متقدماً ومتقدمةً للمطابقة الأحد القادم

دعت وزارة التعليم 32 متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية، للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ لشغل الوظائف التي شغُرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن ترشيح المعلن عنهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة. وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات: Advertisements

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