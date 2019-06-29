«التعليم» تدعو ٣٢ متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة

دعت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، ٣٢ متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي إن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة.

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