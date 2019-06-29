السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة انهيار منجم في الكونغو الديموقراطية إلى 43 قتيلاً



جنيف 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للنحاس في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 43 قتيلاً.

وأفاد حاكم إقليم لوالابا، ريشار موييج بأن أحدث تقرير للشرطة الوطنية الكونغولية يفيد بسقوط 43 قتيلاً في المنجم الواقع في منطقة كولويزي.

وكانت حصيلة سابقة ذكرت مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا إثر انهيار أحد مناجم استخراج النحاس.

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