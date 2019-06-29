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خادم الحرمين يهنئ الرئيس الموريتاني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

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جدة - خالد شويل - واس (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


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