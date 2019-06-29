شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حجة اليمنية يقف ميدانياً على مشاريع البرنامج السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏إبراهيم علوي (جدة)

‏قام محافظ حجة بالجمهورية اليمنية اللواء الركن عبدالكريم السنيني، بجولة ميدانية اطلع خلالها على سير الأعمال في المشاريع التنموية التي يُقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من المديريات بالمحافظة، يرافقه مدير مكتب البرنامج بالمحافظة المهندس أحمد مدخلي.

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‏واستمع السنيني إلى شرح مُفصَّل عن المشاريع والمراحل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وشملت المشاريع ترميم وتأهيل مركز خفر السواحل في مديرية ميدي، وإنشاء ورشة لإصلاح قوارب الصيد، وخمس محميات زراعية بمديريتي ميدي وحيران، وبناء ثلاث غرف للمولدات الكهربائية في ميدي وغرفتين في حيران، وإنارة الخط الرابط بين مديريتي ميدي وحيران.

‏وقدَّم السنيني عقب جولته الشكر لحكومة المملكة والقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

‏من جانبه، أوضح مدير مكتب البرنامج في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي، أن هذه المشاريع تمثل بالكورة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، مشيراً إلى أن البرنامج يعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع التي تشمل عدة قطاعات في المحافظة.