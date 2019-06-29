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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة "أوبك +"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-29
التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:21 AM
التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
، وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة "أوبك +" ،
المصدر : الخليج 365
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