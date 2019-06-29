، شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية ،

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أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.
وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.
وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)
المحقق كونان كان المفتاح إلى اليابان، السعودية أثير الصغيّر تعمل في شركة أفلام بكيوتو، وتفوز في مسابقات نوعية. قصة لنجاح شبابنا خارجيًّا. #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/kIRu9XaZci— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 28, 2019
شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانيةزيد الخمشي الخليج 365 2019-06-29
أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.
وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.
وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.
المحقق كونان كان المفتاح إلى اليابان، السعودية أثير الصغيّر تعمل في شركة أفلام بكيوتو، وتفوز في مسابقات نوعية. قصة لنجاح شبابنا خارجيًّا. #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/kIRu9XaZci— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 28, 2019
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:35 AM
تعمل في شركة أفلام منذ ٤ سنوات ومشروع تخرجها سعودي الهوية
أكدت المواطنة السعودية أثير الصغيّر التي رحبت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى اليابان ومشاركته في قمة العشرين، أنها كانت مغرمة بحلقات المحقق كونان وأنها كانت لا تستطيع أن تنتظر حلقاته بدون ترجمة.
وأوضحت "أثير" التي تحمل شهادة الماجستير تخصص الجرافيكس والتصميم الإعلامي وتعمل منذ ٤ سنوات في شركة أفلام يابانية، أن شغفها قادها إلى مشروع تخرج نوعي عن الأنواء والطوالع في السعودية، الذي أعجب لجنة التحكيم ليفوز بجائزة أفضل تصميم.
وقالت "الصغيّر" التي صقلت موهبتها بقراءة الكتب اليابانية وفازت بالمركز الأول في مسابقة خطابة، إن مشروع التخرج كان سعودي الهوية حيث يستطيع المشاهد رؤية الطوالع والأنواء طوال السنة والتغيرات التي تحدث، حيث أخذت الشعر القديم وحيوانات كانت تعيش في البر وصمناها بتقنية 3D باللغة اليابانية.— التواصل الحكومي (@CGCSaudi)
المحقق كونان كان المفتاح إلى اليابان، السعودية أثير الصغيّر تعمل في شركة أفلام بكيوتو، وتفوز في مسابقات نوعية. قصة لنجاح شبابنا خارجيًّا. #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/kIRu9XaZci— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 28, 2019
، شاهد .. كيف قاد المحقق كونان المواطنة السعودية "أثير" لتعلم اليابانية ،
المصدر : الخليج 365
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