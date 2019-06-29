“ساما”: 5.6 مليار ريال قيمة القروض العقارية التي حصل عليها المواطنون الشهر الماضي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من البنوك وشركات التمويل خلال شهر مايو 2019، مسجلةً نمواً بنسبة 212% عن نفس الفترة من 2018. وأوضحت ضمن نشرتها الإحصائية الشهرية أن عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من الممولين العقاريين خلال مايو بلغت 12.9 ألف عقد، بقيمة إجمالية 5.6 مليار ريال، في حين كانت في مايو 2018، 4.1 ألف عقد بقيمة لم تتجاوز 2.5 مليار ريال.

وأبانت “ساما” أن إجمالي قروض العقود العقارية المقدمة للمواطنين من بداية 2019 وحتى نهاية شهر مايو بلغت أكثر من 58.8 ألف عقد تمويلي بقيمة تزيد عن 27 مليار ريال، مقارنة بحوالي 18 ألف عقد بقيمة 11 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2018. وأشارت إلى أن 92% من قيمة عقود التمويل العقاري التي تم إبرامها خلال مايو كانت عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف عمّا حُقق العام الماضي.